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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. انطلاق الملتقي التوظيفي في جامعة عين شمس لعام 2024.. أولياء أمور مصر: نطالب بإجراءات رادعة لوقف الغش بتليجرام

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.
 

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية.. شروط قبول الطلاب في كليات الطب

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية في الترم الثاني 2024.. بدأ التنسيق ليعطي فرصة ثانية للطلاب الغير ملتحقين بالكليات المختلفة بنفس قواعد الفصل الدارسي الأول، وبدأ التقديم يوم السبت الموافق 13 يناير 2024 ولمدة أسبوعين

انطلاق الملتقي التوظيفي في جامعة عين شمس لعام 2024

ينظم مركز التوظيف بجامعة عين شمس الملتقي التوظيفي للجامعة لعام 2024 ، تحت رعاية  الدكتور محمد ضياء زين العابدين ،رئيس الجامعة، و الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة ، وتحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز ،مدير المركز ، وذلك يومى 25 ، 26 فبراير 2024، من الساعة 2 مساءا حتي الساعة 8 مساءا، في مقر مركز التوظيف داخل المدينة الجامعية لجامعة عين شمس  بالعباسية. 

رابط نتيجة نظام الساعات المعتمدة كلية بنات عين شمس

قالت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس، إنه سوف يتم  إعلان نتيجة الدراسة بنظام الساعات المعتمدة على ums نظام إدارة جامعة عين شمس الإلكتروني .

وأضافت أميرة يوسف لـ صدى البلد، أن موعد اعلان النتيجة خلال شهر فبراير، علي أن يتم فتح  باب الالتماسات مباشرة  . 

خبر سار من جامعة طيبة التكنولوجية لشباب المبدعين والمبتكرين

تنظم جامعة طيبة التكنولوجية برئاسة الدكتور عادل زين الدين، المؤتمر الثاني لشباب التكنولوجيين (TTUCYT-2)، الذي يُمثل فرصة للتواصل بين أصحاب الأفكار المُبتكرة من شباب التكنولوجيين، مع نُخبة من أساتذة الجامعات، وممثلي الصناعة من الشركات والمصانع ممن لديهم اهتمامات في مجال التقدم التكنولوجي، وممثلي التعليم الفني والتكنولوجي بوزارة التربية والتعليم بإقليم جنوب الصعيد، وممثلي أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا؛

أولياء أمور مصر : نطالب التعليم بإجراءات رادعة لوقف "الغش بتليجرام"

عبرت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف اولياء امور مصر ،  عن رفضها وإستياءها لإستمرار أزمة تداول أسئلة وإجابات امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 عبر جروبات شاومينج على تليجرام .

حجازي: نظام التقييم للسنوات الأولى في التعليم يعتمد على قياس مخرجات التعلم

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الحوار المجتمعي الذي عقدته اللجنة الوطنية للتربية الإيجابية تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي حول "مسودة الاستراتيجية الوطنية للتربية الإيجابية".

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