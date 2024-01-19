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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مع صلاة الجمعة .. شرطة الاحتلال الإسرائيلي تقتحم المسجد الأقصى

صدى البلد

أفادت وكالة الأناضول التركية نقلاً عن شهود عيان قولهم، اليوم الجمعة، إن شرطة الاحتلال الإسرائيلية قامت بإقتحام المسجد الأقصى مع بدء صلاة الجمعة، كما حالت دون تمكن عشرات آلاف المصلين من الوصول إلى المسجد.

ويأتي ذلك استمرارا للقيود التي تفرضها إسرائيل على الفلسطينيين والمصلين في المسجد الأقصى، للجمعة الـ15 على التوالي، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023.

وقال شهود عيان للأناضول أن "عددا من عناصر الشرطة الإسرائيلية اقتحموا المسجد الأقصى، وقاموا بجولة في ساحاته مع بدء موعد الصلاة".

وأفادوا بأن شرطة الاحتلال الإسرائيلية اعتدت على مصلين حاولوا الوصول الى المسجد الأقصى، من خلال بوابات البلدة القديمة، وجعلت مصليات وباحات المسجد الأقصى شبه خالية، إلا من عدة آلاف من المصلين غالبيتهم من كبار السن.

واضطرت القيود الإسرائيلية مئات المصلين لأداء الصلاة في الشوارع القريبة من البلدة القديمة.

وكانت الشرطة الإسرائيلية "أقامت حواجز على مداخل البلدة القديمة وعند البوابات الخارجية للمسجد الأقصى, ولم تسمح إلا لكبار السن بالمرور"، بحسب المصدر ذاته.

وتفرض شرطة الاحتلال الإسرائيلي قيودا على الدخول الى المسجد الأقصى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023، ولكنها تشدها خلال أيام الجمعة.

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