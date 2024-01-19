جيهان زكي: «كوكو شانيل وقوت القلوب» تسبحان بين الثقافة والسياسة بالقاهرة الدولي للكتاب

قالت الكاتبة جيهان زكي عضو اللجنة الاستشارية لمعرض الكتاب الدولي ٢٠٢٤،إن كتابها "كوكو شانيل و قوت القلوب ضفائر التكوين و التخوين " و الذي أصدرته الهيئة العامة للكتاب ٢٠٢٤ في إطار سلسلة "ثنائيات"، سيطرح في نسخة معرض القاهرة الدولي للكتاب ال ٥٥، عبر رؤية غير تقليدية في تناول مسيرة شخصيات من التاريخ الحديث في سرد مبتكر لها.



وذكرت زكي ، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة ، أن سلسلة الثنائيات تتعرض لوجوه نسائية من الشرق و الغرب، تتضافر سياق حياتهما بشكل او بآخر فتتناص المواقف الاجتماعية و تتباين التحديات السياسية ل تُبَرهِن علي أن الوجدان و المشاعر و الأنوثة هم قاسم مشترك أي ما كان أصل الميلاد.



وأضافت أن الكتاب ينضح بروح المغامرة الفنية التي تغلب عليها في أحيان كثيرة لغة التخييل الأدبي و الطابع العاطفي المنحاز لاعتبارات التضامن النسوي حيث سعت الكاتبة لتأكيد حقيقة واضحة وهي أن المرأة تستطيع بالمثابرة والعطاء أن تميز نفسها في مجال العمل العام من موقع الندية والقيادة.



وأشارت إلى أن هذا الكتاب يقدم نموذجا عمليا من نماذج ممارسة "التاريخ المقارن" انطلاقا من مقارنة ذات عناصر مثيرة بين سيدتين: أحدهما من الغرب "كوكو شانيل" و الأخرى من الشرق "قوت القلوب"، تنتميان إلى ثقافتين مختلفتين لكنهما عاشتا في عصر واحد امتلأ بالتحولات التي انعكست على مسارهما الشخصي ورسمت أقدارهم إلى حد بعيد.



ولفتت الكاتبة چيهان زكي إلى إنها تخوض بهذا الكتاب غمار معترك مُعَقد في ساحة التاريخ الحديث المقارن و تضع نفسها أمام تحد جديد تهدف من خلاله إلى تأكيد رسالة تخص النموذج النسوي الذي تستدعيه ، فما يشغلها في قوت الدمرادشية أبعد بكثير من سيرتها الشخصية أو تمثيلها النساء الأرستقراطيات ودورهن في مجال العمل الثقافي والاجتماعي وإنما هو استدعاء يتصل بما تمثله (قوت )من رمزية داخل تاريخ الحركة النسائية المصرية .



وكشفت أن حفل توقيع ومناقشة الكتاب ستكون في يوم السبت الموافق ٢٧ يناير الجاري ضمن أيام معرض الكتاب الدولي الساعة ٤ عصرا.