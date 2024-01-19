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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حول التنمية السياحية المستدامة

برلماني: يجب تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة والموروث الثقافي

حازم الجندي، عضو
حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ

يناقش مجلس الشيوخ طلب المناقشة العامة المقدم من النائب حازم الجندي الموجه وزير السياحة والآثار الاستيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تحقيق التنمية السياحية المستدامة التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة والموروث الثقافي من جانب، وبين تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية للدولة من جانب آخر. 


و قال النائب حازم الجندي:  تحتل السياحة موقعا هاما في اقتصاديات العديد من الدول المتقدمة والنامية، لما تقدمه من إسهامات فعالة في الدخل القومي، وتأثيرها المباشر على مستوى التشغيل والبطالة في جميع المناطق السياحية، وقد برزت الأهمية الاقتصادية لقطاع السياحة بشكل لافت للنظر في النصف الثاني من القرن العشرين، حيث باتت أحد المكونات الهامة في الهيكل الاقتصادي لدى الكثير من دول العالم ومن بينها مصر، فقد أصبحت موارد السياحة تمثل نسبة معتبرة من الناتج العالمي .

 

و أضاف النائب حازم الجندي: "وتعتبر الدولة المصرية واحدة من أبرز مناطق الجذب السياحي عالميا نظرا لما تتمتع به من تنوع حضاري، وتعد السياحة قطاعا اقتصاديا رائدًا على المستوى القومي ، نظرا لما يوفره من حصيلة من النقد الأجنبي، فضلاً عن كونه قطاعا كثيف العمالة، سواء العمالة المباشرة أو غير المباشرة، وتتكاتف أجهزة الدولة المعنية لدعم هذا القطاع وتنميته لكونه أحد ركائز الاقتصاد القومي  والتنمية السياحية حتى تتحقق يجب أن تتسم بالاتزان والاستدامة، وذلك من خلال تبني البرامج الهادفة إلى التوسع المستمر المتوازن في الموارد السياحية، وزيادة الجودة وترشيد الإنتاجية في مختلف الخدمات السياحية، وربطها بعناصر البيئة، واستخدامات الطاقة الجديدة، وتنمية مصادر الثروة البشرية للقيام بدورها الفعال في برامج التنمية السياحية، وكل ذلك يكون بما يضمن تلبية احتياجات الحاضر دون التضحية بقدرة الأجيال المستقبلية على تلبية احتياجاتهم ؛ وهو ما يعرف بـ " التنمية السياحية المستدامة ؛ فهي تنمية تقوم على إدارة الموارد بأسلوب يحقق الفوائد الاقتصادية والاجتماعية مع الحفاظ على الموروث الثقافي واستمرارية العمليات الإيكولوجية والتنوع البيولوجي ومقومات الحياة الأساسية.

وفي ضوء أن مستقبل السياحة - بصفة عامة - يعتمد على حماية الحياة البرية والتنوع البيولوجي، وإحداث التكامل والترابط بين المفاهيم البيئية والاقتصادية؛ أتقدم بطلب المناقشة العامة لاستيضاح سياسات الحكومة، ممثلة في وزارة السياحة والآثار، بشأن : " آليات تحقيق التنمية السياحية المستدامة التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة والموروث الثقافي من جانب، وبين تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية للدولة من جانب آخر ".

مجلس الشيوخ حازم الجندي التنمية السياحية السياحة وزير السياحة

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