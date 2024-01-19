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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ثقافة الإسماعيلية.. مناقشات أدبية وورش فنية احتفالا بعيد الشرطة

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

شهد فرع ثقافة الإسماعيلية عددا من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والمقدمة في إطار برامج وزارة الثقافة.

وعقد نادي الأدب بقصر ثقافة الإسماعيلية لقاء أدبيا لمناقشة ديوان العامية "بعشق وطن" للشاعر وليد أحمد فؤاد، أدار اللقاء الأديب فهمي عبد الله، استهل خلاله الشاعر ممدوح عبد الهادي رئيس نادي أدب التل الكبير، حديثه بتوضيح تجربة الشاعر صاحب الديوان في كتابة العامية، من خلال مناقشة بعض القصائد التي كتبت على فترات زمنية متباعدة.

من جهته قدم الشاعر شوقي عبد الوهاب دراسة نقدية حول الديوان تحدث خلالها عن الصورة الشعرية في الأبيات، والرمزية التي استخدمها الشاعر في قصائده وتناول خلالها قضية حب الوطن وعدد من القضايا الإنسانية.

وأشار في حديثه أنه لابد من تقبل النقد بنوعيه السلبي والإيجابي، لأن الديوان بعد نشره أصبح ملكا للجمهور، وليس ملكا للكاتب الذي انتهى دوره.

واختتم اللقاء بفتح باب المداخلات ومناقشة عدد من القصائد التي ألقاها الشاعر على مسامع الحضور.

من ناحية أخرى اختتم قسم الفنون التشكيلية بالفرع فعاليات الورشة الفنية التي أقيمت على مدار أربعة أيام بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير، وشهدت الورشة تصميم 60 عملا فنيا، من المقرر تقديمهم في معرض فني بإشراف الفنانة إيمان سلام.

واستمرارا للأنشطة المقامة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، أعدت مكتبة أبو صوير الثقافية محاضرة بعنوان "أبطال صغار" بدار التبيان للأطفال، تحدثت خلالها غادة أحمد عن كيفية اكتشاف نقاط القوة في شخصية الطفل، مشيرة إلى ضرورة اهتمام الأسرة بتنمية مهارات الأبناء واكتشاف مواهبهم لإعداد جيل قادر على تحمل المسئولية ومواجهة التحديات.

فرع ثقافة الاسماعيلية الأنشطة الثقافية والفنية الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني وزارة الثقافة

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