القاهرة الإخبارية: الاحتلال يواصل قصف لبنان| تفاصيل

كشف أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية في بيروت عن آخر الأوضاع بمنطقة جنوب لبنان بعد قيام قوات جيش الاحتلال بعمليات قصف جوي على بعض البلدات بالمنطقة حيث أكد أن طائرات الاحتلال خلال الأيام الماضية استهدفت عددا من المنازل السكنية لا سيما الواقعة على الشريط الحدودي مع دولة الاحتلال.

وأوضح سنجاب خلال مداخلة تلفزيونية مع قناة "القاهرة الإخبارية" إن طائرات الاحتلال عمدت خلال الأيام الماضية على قصف عدد من منازل السكان المدنيين بمنطقة شرق لبنان ومناطق الشريط الحدودي مع إسرائيل مشيرا إلى أن المقاومة قامت باستهداف دقيق لمناطق عسكرية تابعة لقوات الاحتلال على الحدود الشرقية.

وتابع مراسل القاهرة الإخبارية قائلا "كما قامت الاحتلال صباح اليوم بقصف عنيف على الشريط الحدودي مع لبنان بعيدة عن الأحياء السكنية على خلاف الأيام الماضية مشيرا إلى جيش الاحتلال يسعى لعملية تمشيط موسعة لذات المنطقة".

واختتم مراسل القاهرة الإخبارية حديثه مؤكدا على أن أهالي المنازل التي تعرضت للقصف رفضوا أن يهجروها وتعايشوا بها.