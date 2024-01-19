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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نهاية المشوار.. اتحاد الكرة يرد علي انتقاد الجماهير لـ محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح

رد إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، بقوة على الهجوم المتواصل على محمد صلاح، قائد منتخب مصر، بعد إصابته في مباراة غانا في كأس الأمم الأفريقية. 

وقال إيهاب الكومي إنه يجب على الجماهير دعم ومساندة صلاح، وعدم التقليل من قيمته، مشددًا على أهمية البناء على محمد صلاح وعدم الضغط على لاعبي المنتخب.

الحساب نهاية المشوار

وأضاف الكومي خلال تصريحات تلفزيونية، أن محمد صلاح لاعب مهم في المنتخب المصري وقاد الفريق للتأهل في العديد من المرات، مؤكدًا أنه قائد للفريق وأحد أفضل لاعبي العالم، ويجب تقدير دوره وعدم الحكم عليه بشكل سلبي بسبب بعض المباريات. وشدد على أنه يجب ترك الحساب لنهاية المشوار وعدم التسرع في الانتقاد.

وأشار إيهاب الكومي إلى أن محمد صلاح يلعب في ليفربول، حيث يتلقى الدعم والمساعدة الكبيرة، وأن الفارق في أدائه مع المنتخب يمكن أن يكون بسبب عوامل متعددة.

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