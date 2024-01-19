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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

بشرى سارة.. 3303 وظيفة جديدة برواتب مجزية.. تفاصيل

صدى البلد

أعلنت وزارة العمل، عن وظائف جديدة، من خلال نشرة التوظيف النصف شهرية، بعدد من المحافظات بالتنسيق مع عدد من شركات القطاع الخاص.

وظائف خالية 


وظائف خالية 

وأكد وزير العمل، حسن شحاتة، في بيان صحفي، أنه يجب على الشباب الإقبال على وظائف القطاع الخاص، والاستفادة من جميع الخدمات التي توجهها لهم الدولة، من برامج تدريب مهني مجاني وفرص عمل مختلفة، مشيرًا إلى أن النشرة النصف شهرية التي تعلن عنها الوزارة بشكل مستمر، توفر فرص عمل جديدة للشباب داخل شركات القطاع الخاص.


رواتب الوظائف المعلن عنها 


وتابع شحاتة، أنه يجب على جميع مديريات العمل بالمحافظات متابعة إعلان الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشر فرص العمل، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور بواقع 3500 جنيه كحد أدنى في كل الوظائف.

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واصل شحاتة، أن الوزارة تلقت طلبًات من 38 شركة قطاع خاص في 9 محافظات لديهم 3212 وظيفة متوفرة الآن، منها لأصحاب القدرات الخاصة "ذوي الهمم"، وذلك برواتب تبدأ من 3500 جنيه شهريًا، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي.


طرق التقديم للوظائف


ويبدأ التقديم على الوظائف من اليوم حتى نهاية فبراير،  من خلال مكتب للإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، أو عن طريق أرقام وعناوين الشركات، وكذلك على الموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت.
وتتوافر الـ3212 فرصة عمل داخل 9 محافظات على مستوى الجمهورية، وهما "القاهرة، وبورسعيد، والقليوبية، والدقهلية، والغربية، والبحيرة، والوادي الجديد، والشرقية، وسوهاج".
وتطلب الشركات التخصصات الآتية: "مهندسين جودة، وسكرتارية، وأخصائي سلامة وصحة مهنية، ومندوب تسويق، ومدير منطقة أمن، ومساعد أمين مخازن، ومسؤول تمويل، وسائقين رخصة أولى وثانية وثالثة، وأخصائيين تمويل، ومسؤول تعيينات، ومندوبين مبيعات وتوصيل، ومهندسين ميكانيكا، ومراقبين جودة، ومقدم طلبات، وطباخين، وفنيين جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج، وأفراد أمن، وعمال خياطة بجميع الأقسام، وعمال إنتاج، وعمال نظافة".

وظائف خالية 


وكشفت الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل، عن احتياجها لتعيين 96 مهندس في تخصصات مختلفة ووظائف.

الوظائف الجديدة تشمل تخصصات مختلفة، وهي: مهندس ميكانيكا، مهندس كهرباء، مهندس تصميم مدني، مهندس تصميم معماري، مهندس اتصالات، مهندس كهرباء حاسبات، مهندس إشارات، مهندس أبحاث تربة، مهندس طرق، مهندس تنفيذ، مهندس عطاءات وعقود، مهندس حصر ومستخلصات، مهندس مبان، مهندس مراقبة جودة، مهندس مساحة، مهندس بحوث، مهندس ميكاترونيك.

وأعلنت الهيئة القومية للأنفاق أيضًا عن احتياجها إلى 5 أخصائين شؤون مالية، بالمستوى الوظيفي الثالث ج، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

شروط وظائف الهيئة القومية للأنفاق


وحددت الهيئة القومية للأنفاق في الإعلان الشروط المطلوبة، وهي المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية، والمعرفة الكافية بالحاسب الآلي وتطبيقاته والإلمام بالقوانين واللوائح والإجراءات التي تحكم نظام العمل، إضافة إلى عدد من المهارات الفنية، مثل القـدرة عــلى الـعـمــل ضـمـن فــريق، وتحمل الـمسئولية وسـرعـة الإنـجـاز وتـفـعـيـل القـرارات وحل الـمشكلات وأن لا يتجاوز عمر المتقدم على الوظيفة الـ"32" عامًا، ويكون المؤهل بكالوريوس هندسة تخصص مدني، بتقدير عام متراكم لا يقل عن (جيد).

وظائف خالية رواتب الوظائف المعلن عنها الوظائف طرق التقديم للوظائف شروط وظائف الهيئة القومية للأنفاق

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