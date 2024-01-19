التحالف الوطني: انطلاق المرحلة 28 من قوافل ستر وعافية بالأقصر

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم /الجمعة/ المرحلة الـ28 من قوافل ستر وعافية لأهالي قرية القباحي الغربي بمحافظة الأقصر، بمشاركة 17 كيانا من كيانات التحالف لتقديم خدماتها لأكثر من 15 ألف مستفيد.



وتقدم القافلة حزمة متنوعة من الخدمات للمواطنين حيث تشمل قافلة طبية تضم العديد من التخصصات (باطنة - جلدية - نساء - أسنان - رمد - أطفال - أنف وأذن) للكشف والعلاج والمتابعة وقياس النظارات الطبية والضغط والسكر، وكذلك تركيب أجهزة تعويضية وحملات توعوية بكارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، بالإضافة للكشف المبكر عن سرطان الثدي والنوعية بالقدم الصحيح وكذلك خدمات تنظيم الأسرة والنوعية بالصحة الإنجابية.



وتتضمن القافلة حملة طرق الأبواب لتوزيع مواد غذائية ولحوم ووجبات ساخنة ضمن مبادرة "خيرك سابق" للتحالف، بجانب إقامة كرنفال للأطفال ومسرح للعرائس ومعرض ملابس وفصول إعادة التدوير و ترشيد الاستهلاك وغيرها من الأنشطة.



وتهتم بالمساعدة في فك كرب عدد من الغارمين والغارمات ونشر ثقافة التطوع من خلال برامج غير النمطية لتدريب ودمج المتطوعين في الأنشطة التي يتم تنفيذها ضمن حملة الفريق الوطني للتطوع.



ويشارك في القافلة نحو 17 كيانا من كيانات التخالف وهي: (جمال الخارجي للتنمية المجتمعية - مؤسسة صناع الخير للتنمية - مؤسسة صناع الحياة مصر - بنك الطعام المصري - جمعية الأورمان - جمعية رسالة مؤسسة راعي مصر للتنمية - الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية - مؤسسة أبو العينين الخيرية - مؤسسة العربي لتنمية المجتمع - بنك الشفاء المصري - مؤسسة الجود - مؤسسة أهل مصر - مؤسسة فاهم - جمعية مصطفى محمود) بمشاركة أكثر من 1000 متطوع وموظف وتنفيذي.



يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقاً لحظة الحماية الاجتماعية الخاصة بالتخالف والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عليهم، وكذلك حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.