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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: طقس السبت دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 14

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا /السبت/ نهارا طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويسود ليلا وفي الصباح الباكر طقس شديد البرودة على جنوب البلاد بارد على باقي الأنحاء.


وتوقع الخبراء شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية.


وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 24 14
العاصمة الإدارية 24 13
6 أكتوبر 23 12
بنهــــا 24 14
دمنهور 23 12
وادي النطرون 24 13
كفر الشيخ 24 13
المنصورة 24 13
الزقازيق 23 12
شبين الكوم 24 13
طنطا 24 12
دمياط 23 13 
بورسعيد 23 13
الإسماعيلية 25 12
السويس 24 11
العريش 24 10
رفح 23 10
رأس سدر 24 12
نخل 22 05
كاترين 20 03
الطور 24 13
طابا 23 13
شرم الشيخ 27 17
الإسكندرية 24 14
العلمين الجديدة 23 13
مطروح 24 12
السلوم 24 10
سيوة 24 08
رأس غارب 25 15
الغردقة 26 16
سفاجا 25 15
مرسى علم 26 16
شلاتين 27 16
حلايب 24 18
أبو رماد 26 17 
رأس حدربة 25 18
الفيوم 24 08
بني سويف 24 08
المنيا 24 07
أسيوط 24 09
سوهاج 25 09
قنا 26 10 
الأقصر 27 10
أسوان 27 11
الوادي الجديد 25 06
أبو سمبل 26 10

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة 32 20
المدينة 27 15 
الرياض 23 10
المنامة 23 17
أبوظبي 25 18
الدوحة 24 16
الكويت 23 10
دمشق 16 06
بيروت 20 15
عمان 18 09
القدس 19 09
غزة 21 14
بغداد 22 08
مسقط 26 19
صنعاء 22 06
الخرطوم 31 17
طرابلس 22 14
تونس 18 10
الجزائر 14 07
الرباط 20 06
نواكشوط 26 15

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 14 04
إسطنبول 13 04
إسلام آباد 19 05
نيودلهي 18 09 
جاكرتا 33 25
بكين 01 07-
كوالالمبور 31 23
طوكيو 08 05 
أثينا 18 08
روما 12 01
باريس 02 03-
مدريد 10 02
برلين 03 02-
لندن 05 01
مونتريال 11- 15-
موسكو 01- 13-
نيويورك 01- 07-
واشنطن 01 06-
أديس أبابا 23 11

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