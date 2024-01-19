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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحصين 262 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالغربية

تحصين الماشية
تحصين الماشية

أكد مدير مديرية الطب البيطري بالغربية الدكتور حاتم أنور، أن إجمالي ما تم تحصينه حتى اليوم /الجمعة/ بلغ 262 ألف رأس ماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع على مستوى المحافظة. 


وأشار مدير مديرية الطب البيطري بالغربية - في بيان اليوم - إلى أن المستهدف تحصينه على مستوى المحافظة خلال فترة الحملة، يبلغ 266 ألفا و554 رأسا من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز.. موضحا أنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية لإنجاح الحملة، لافتا إلى أن التحصينات آمنة وفعالة ومتوفرة.


وأضاف أنور أن حملات مديرية الطب البيطري والإدارات التابعة لها، تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

الغربية الطب البيطري حاتم أنور الحمى القلاعية

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