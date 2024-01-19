منتخب العراق يهزم اليابان 2-1 ويتأهل لدور الـ 16 في كأس آسيا

حقق المنتخب العراقي فوزاً هاماً على نظيره الياباني بنتيجة 2-1 في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس آسيا.

سجل أيمن حسين هدفي المنتخب العراقي في الدقيقة الخامسة وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول. فيما سجل واتارو إيندو هدف اليابان الوحيد قبل نهاية الشوط الثاني.

تشكيلة المنتخب العراقي:

حراسة المرمى: جلال حسن

الدفاع: أحمد يحيى، فرانس ضياء، حسين علي، لايبين سولاقا، سعد ناطق

الوسط: علي جاسم، أمير العماري، يوسيف الأمين، إبراهيم بايش

الهجوم: أيمن حسين

بهذا الفوز، يحتل المنتخب العراقي صدارة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط ويتأهل إلى دور الستة عشر في كأس آسيا.

