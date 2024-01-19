الجزائر : الاحتلال حول قطاع غزة من سجن إلى مقبرة جماعية



أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، أن إسرائيل تعمل على تصفية القضية الفلسطينية كلياً، بـ"إبادة أكبر عدد ممكن من الشعب الفلسطيني"، مشيرا الي دولة الاحتلال حولت قطاع غزة "من سجن جماعي إلى مقبرة جماعية".



وفي كلمة له بالاجتماع التحضيري الذي عقدته لجنة فلسطين التابعة لحركة عدم الانحياز، تمهيداً لقمتها في كمبالا عاصمة أوغندا، بين 19 و23 يناير الجاري، أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين ليست جديدة، إنما هي صفة ملازمة له.

وأشار المسؤول الجزائري الي ان الاحتلال الإسرائيلي يعمد إلى إبادة أكبر عدد ممكن من الشعب الفلسطيني، وتهجير من تبقى منهم، وتصفية القضية الفلسطينية كلياً على أشلاء سكان أرضها وحماة مشروعها الوطني الشرعي والمشروع".

