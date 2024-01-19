الخارجية الروسية تستدعي السفير الفرنسي بسبب مرتزقة أوكرانيا

تصاعدت التوترات بين روسيا وفرنسا اليوم بعد استدعاء السفير الفرنسي في موسكو بيير ليفي إلى وزارة الخارجية الروسية لإجراء مناقشات حول التورط المزعوم لمرتزقة فرنسيين في الصراع في أوكرانيا.

تأتي هذه الخطوة بعد أن زعمت وزارة الدفاع الروسية يوم الأربعاء أنها قتلت أكثر من 60 مرتزقًا أجنبيًا، يعتقد أن معظمهم مواطنون فرنسيون، في مدينة خاركيف. وردا على هذه الادعاءات، طلبت السلطات الروسية توضيحا من الحكومة الفرنسية، مما أدى إلى استدعاء السفير ليفي.

يضيف تأكيد وزارة الدفاع الروسية بعدا جديدا للصراع الدائر في أوكرانيا، حيث تتهم مرتزقة فرنسيين بالمشاركة في الأعمال العدائية. وشدد فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس النواب الروسي (دوما الدولة)، في بيان له، على أهمية فهم ما إذا كان السياسيون الفرنسيون على علم بأي تورط في انتهاك القانون الدولي.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أشار مسؤولون روس إلى عزمهم التحقيق مع السياسيين الفرنسيين بشأن الوجود المزعوم لمرتزقة فرنسيين في أوكرانيا. كرر فياتشيسلاف فولودين هذه النقطة على تيليجرام قائلاً: "من المهم بالنسبة لنا أن نعرف ما إذا كانوا [السياسيين الفرنسيين] على علم بأن شخصًا ما، ينتهك القانون، يرسل مقاتلين للقتال في أوكرانيا".

سارعت فرنسا إلى رفض هذه الاتهامات، مؤكدة أن الاستعانة بالمرتزقة محظور بموجب القانون في البلاد. وردا على الاستدعاء الروسي، من المتوقع أن يتناول السفير بيير ليفي هذه المخاوف ويكرر موقف فرنسا بشأن هذه المسألة.

يعكس التبادل الدبلوماسي التعقيدات والتحديات المحيطة بالصراع في أوكرانيا، مع جر الجهات الفاعلة الدولية إلى المعركة. قد يكون لنتائج المناقشات بين السفير ليفي والمسؤولين الروس آثار كبيرة على العلاقات الدبلوماسية بين فرنسا وروسيا، فضلاً عن الديناميكيات الأوسع للصراع الدائر في أوروبا الشرقية.