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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نسخة طبق الأصل.. جيش الاحتلال يكتشف دبابة إسرائيلية في خان يونس

نسخة من دبابة إسرائيلية
نسخة من دبابة إسرائيلية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة أن قواته عثرت على نماذج طبق الأصل من المركبات المدرعة الإسرائيلية المستخدمة للتدريب، بمنطقة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وزعم جيش الاحتلال أن المجمع تم استخدامه كموقع تدريب، بالإضافة إلى نقطة التقاء لكبار قادة حماس في لواء خان يونس، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وزعم أيضا العثور على عدة فتحات أنفاق، وعشرات من قاذفات الصواريخ وأسلحة أخرى.

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين في القطاع، أغلبهم من النساء والأطفال، إلى جانب تدمير البنية التحتية وكل المرافق.

جيش الاحتلال الإسرائيلي دبابة إسرائيلية في خان يونس نسخة طبق الاصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

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نسخة طبق الأصل.. جيش الاحتلال يكتشف دبابة إسرائيلية في خان يونس


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