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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قوات الاحتلال تنسف مربعًا سكنيًا وتجاريًا في خان يونس

ارشيفي
ارشيفي

ذكرت وسائل إعلام قطرية ان قوات الإسرائيلي نسفت مربعا سكنيا وتجاريا في منطقة البلد وسط مدينة ‎خان يونس جنوبي قطاع ‎غزة.

وكان جيش الاحتلال أعلنت انتهائه من عدوانه على مخيم طولكرم وذلك بعد نحو 45 ساعة من الاقتحام حيث داهمت قواته نحو 1000 مبنى، مدعياً العثور على نحو 400 عبوة.

ووفق وكالة معا الفلسطينية؛ فقد ادعى جيش الاحتلال احباط العشرات من العبوات الناسفة التي زرعت تحت الطرق من اجل استهداف الجيش في المخيم.

وحقق جيش الاحتلال  مع المئات من المواطنين في المخيم، حيث اعتقل منهم العشرات - ما يزيد عن 37 شخصاً.

وادعى جيش الاحتلال مصادرة 27 قطعة سلاح والكثير من العتاد العسكري ودمروا خمسة مختبرات لتصنيع العبوات الناسفة، واربع غرف لعمليات الاستطلاع.

واعترف جيش الاحتلال باصابة احد جنوده بجراح بالغة الخطورة جراء اطلاق النار من مقاومين فلسطينيين.

واشار الهلال الأحمر الي أن طواقمه نقلت جثمان الشهيد الى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في المدينة.

وكان الشهيد ارتقى إثر إصابته بعيار ناري من قناص إسرائيلي بداية العدوان الأخير على المخيمين يوم الأربعاء الماضي، ومنعت قوات الاحتلال الاسعاف من الوصول إليه واختفى جثمانه وسط حديث عن إخفاء قوات الاحتلال للجثمان، ليتم العثور عليه فجر هذا اليوم.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال انسحبت من بعض المواقع في مخيم بطولكرم لكنها متواجدة في مختلف محاور المخيم، وأحياء المدينة.

وأسفر العدوان الذي استمر نحو 45 ساعة متواصلة على المخيمين، عن ارتقاء 8 شهداء.

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