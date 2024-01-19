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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو البرلمان الهولندي: الحكومة الإسرائيلية فاشية.. فيديو

نتنياهو
نتنياهو

قال ستيفان فان بارلي عضو البرلمان الهولندي، إن هناك ازدواجية في المعايير في التعامل مع ما ترتكبه إسرائيل من جرائم بحق سكان قطاع غزة.

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وأضاف ستيفان فان بارلي عضو البرلمان الهولندي، خلال مداخلة عبر فضائية "القاهرة الإخبارية: "يجب وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل فوري.. حكومتنا ما زالت تغض الطرف عن جرائم إسرائيل في قطاع غزة".

 

وأشار ستيفان فان بارلي عضو البرلمان الهولندي، إلى أنه يجب أن يحصل الفلسطينيون على حقوقهم كاملة في إقامة دولتهم المستقلة"، متابعا: "الحكومة الإسرائيلية فاشية وتنتهك مبادئ القانون الدولي الإنساني".

 

وأوضح أن إسرائيل تستخدم سياسة التجويع والقصف المكثف لجعل غزة غير صالحة للعيش فيها"، مضيفا: "ندعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل لاتهامها بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق سكان قطاع غزة"، مؤكدا أن تقوم به إسرائيل في قطاع غزة عدوان وحشي ولا يمكن توصيفه بأنه دفاع عن النفس.
 

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