عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعثة حقوق الإنسان : نعمل بآلية أممية لتحقيق العدالة الدولية بشأن القضية الفلسطينية

القضية الفلسطينية
القضية الفلسطينية

أكد الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعوق إدخال المساعدات والإمدادات الطبية إلى قطاع غزة.

txt

فريدة الشوباشي : الدور المصري الكبير لدعم القضية الفلسطينية مجنن أعداء الوطن

txt

خبير علاقات دولية: مصر تتحرك لحشد الرأي العام الدولي لصالح القضية الفلسطينية

وأضاف رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، خلال مداخلة عبر فضائية "القاهرة الإخبارية،: "نعمل على إرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".

وأشار الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان،: "نعمل ضمن آلية أممية معتمدة لتحقيق العدالة الدولية بشأن القضية الفلسطينية"، مضيفا: "نثمن جهود الادعاء السويسري في فحص الشكاوى الجنائية المقدمة ضد الرئيس الإسرائيلي".

القضية الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التورتة السبب... مفاجأة غير متوقعة في طلاق ياسمين عبد العزيز من أحمد العوضي

الأرصاد: موجة أمطار شديدة قادمة تستمر 48 ساعة

صدمة .. مدة غياب محمد صلاح وموقفه من مباراة كاب فيردي القادمة

سيعود للأهلي.. نجم بيراميدز يفجر مفاجأة مدوية عن مصير رمضان صبحي

زيزو في الأهلي .. ضحك هستيري من سيد عبد الحفيظ على الهواء

سعر صادم.. فستان نانسي عجرم الضيق في ليلة صلاح الشرنوبي يشعل السوشيال ميديا

صفقة جديدة... الزمالك يقترب من ضم لاعب الأهلي السابق

بعد القبض على إمبراطور الذهب.. مفاجأة سعيدة للمصريين

ترشيحاتنا

هدية من الداخلية للمواطنين لمواجهة ارتفاع أسعار السلع.. تعرف عليها

القباج: القيادة السياسية دعمت إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت.. وموجة شديدة البرودة وأمطار الاثنين

الغرب أهم| الأسباب الحقيقية وراء رفض الأرجنتين الانضمام إلى “بريكس”.. خبير يوضح

بأفضل سعر .. سيارة "كسر زيرو" موديل 2022

الوظائف الحكومية 2024 .. اعرف الموعد والشروط للتقديم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل أرز بسمتي بالخلطة.. بمذاق لا يقاوم

حيل سهلة للتخلص من ألم الأسنان في الشتاء

نشرة المرأة والصحة.. مش مراتي.. إطلالات جريئة لـ مريم علاء بعد شائعة زوجها من حسين فهمي.. رجال هذه الأبراج الأفضل في الارتباط

بشرى سارة.. 3303 وظيفة جديدة برواتب مجزية.. تفاصيل

فيديو

صدمة.. هل انتهى مشوار محمد صلاح مع منتخب مصر في أمم أفريقيا؟

انتبهوا.. حدث غريب يرعب العالم.. توقعات ليلى عبد اللطيف في 2024.. فيديوجراف

الله على الجمال.. أعلى مصلى معلّق في العالم يطل على الكعبة.. شاهد

بشائر 2024.. اكتشاف منجم ذهب جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ