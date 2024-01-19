بعثة حقوق الإنسان : نعمل بآلية أممية لتحقيق العدالة الدولية بشأن القضية الفلسطينية

أكد الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعوق إدخال المساعدات والإمدادات الطبية إلى قطاع غزة.

وأضاف رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، خلال مداخلة عبر فضائية "القاهرة الإخبارية،: "نعمل على إرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".

وأشار الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان،: "نعمل ضمن آلية أممية معتمدة لتحقيق العدالة الدولية بشأن القضية الفلسطينية"، مضيفا: "نثمن جهود الادعاء السويسري في فحص الشكاوى الجنائية المقدمة ضد الرئيس الإسرائيلي".