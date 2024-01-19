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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية: مصر وجيبوتي تحذران من خطورة الأوضاع في الصومال

وزير الخارجية مع
وزير الخارجية مع نظيره الجيبوتي

ناقش وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الجمعة مع نظيره الجيبوتي محمود علي يوسف، مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية على هامش قمة عدم الانحياز المقامة في أوغندا، حيث أكد الجانبان خطورة التطورات الأخيرة ذات الصلة بالوضع في الصومال.

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية، إن اللقاء تناول أبرز التطورات الإقليمية ذات الصلة بالوضع في السودان والصومال، حيث اتفقا حول أهمية التوصل لوقف لإطلاق النار في السودان، بما يمهد للبدء في عملية سياسية تضع حداً لمعاناة الشعب السوداني.

‎وأضاف المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية أن الجانبين أكدا على خطورة التطورات الأخيرة ذات الصلة بالوضع في الصومال، وما تعكسه من آثار سلبية على استقرار المنطقة، مشددين على رفضهما لأية محاولة لانتهاك سيادة دولة الصومال وسلامة أراضيها، وأهمية العمل على الحفاظ على وحدة الصومال.

‎واختتم السفير أبو زيد، تصريحاته بالإشارة إلى أن الجانبين اتفقا على استمرار التشاور والتنسيق الوثيق حيال التطورات الإقليمية ذات الصلة، وفي ظل ما يجمع البلدين من روابط وثيقة وتاريخية مع الشعبين السوداني والصومالي الشقيقين.

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