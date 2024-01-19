محلل عسكري في سكاي نيوز: 2024 سيكون عاما صعبًاعلى أوكرانيا

من المتوقع أن تشكل حرب روسيا مع أوكرانيا، التي اتسمت بـ "الجمود الاستراتيجي"، تحديات كبيرة لأوكرانيا عام 2024، كما يحذر المحلل العسكري في سكاي نيوز سيمون ديجينز.

وأكد ديجينز أن الهجوم الأوكراني المضاد لم يأت بالنتائج المرجوة، ووصل التوازن الاستراتيجي إلى طريق مسدود. وحذر من أن العام المقبل من المرجح أن يكون عاما صعبا للغاية بالنسبة للأوكرانيين".

واعترف المحلل العسكري بالطبيعة غير الواضحة لنوايا روسيا، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت البلاد تخطط لشن هجوم آخر. على الرغم من الشكوك، يسلط ديجينز الضوء على مرونة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدا أن بوتين لم يتخلى عن رؤيته لروسيا التي تذكرنا بالاتحاد السوفييتي القديم وحلف وارسو.

وبالإشارة إلى تعليقات الأدميرال الهولندي روب باور، وهو مسؤول كبير في حلف شمال الأطلسي، اتفق ديجينز مع التحذير الموجه للمدنيين في الغرب للاستعداد لصراع محتمل مع روسيا. ويشير إلى منظور بوتين التاريخي، بعد أن خدم كضابط في الكي جي بي في ألمانيا الشرقية، ويسلط الضوء على رؤية بوتين المتمثلة في وجود منطقة عازلة من الدول أمام روسيا.

واختتم ديجينز حديثه بالحث على إحداث تحول في الموقف الأوروبي تجاه الإنفاق الدفاعي. ويشير إلى أن النهج الحالي، حيث تخصص العديد من الدول الأوروبية الحد الأدنى من الأموال للدفاع، يحتاج إلى التغيير في ضوء طموحات روسيا المستمرة. ويشير المحلل العسكري إلى أن هذا المنظور يتوافق مع آراء العديد من المسؤولين العسكريين الذين يدعون إلى زيادة الاستثمار في الدفاع لمواجهة التحديات الجيوسياسية الناشئة.