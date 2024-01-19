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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دولة جديدة تقاضي إسرائيل في محكمة العدل الدولية

ارشيفي
ارشيفي

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن دولة إندونيسيا أعلنت مقاضاتها لدولة الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية، وذلك في قضية منفصلة عن القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا.

وكان زين دانغور، المتحدث الرسمي باسم الفريق القانوني لجنوب أفريقيا، قد قال : إننا نعتقد ما نريد أن نفعله هو أن نقدم للمحكمة كل الوثائق التي تدين الجانب الإسرائيلي، مضيفاً أنها كلها أدله تعتمد على حقائق ومدى إساءتهم للفلسطينيين، ونريد أن يستمع للصوت الفلسطيني في هذه المحكمة.


وأضاف « دانغور» من خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “مساء dmc” على قناة "dmc" الذي يقدمه الإعلامي "أسامة كمال" أن هدفنا هو إبراز الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، موضحاً أننا نأمل أن يتم إدانتهم في جريمة الإبادة للشعب الفلسطيني، وقد طالبنا بوقف فوري لإطلاق النار وأيضاً بدخول المساعدات بسرعة عاجلة لكل الفلسطينيين.

وأشار المتحدث الرسمي باسم الفريق القانوني لجنوب أفريقيا، أن الأسلوب الذي اتبعوه متبع لمحاولة التقليل من دفاعنا القانونية، منوهاً إلى أن يحاولون استغلال ورقة حماس والمقاومة الفلسطينية ومحاولة إبراز أن جنوب أفريقيا تتدخل في مثل هذه الأمور.

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