محمد شاكر: مباحثات بين مصر واليونان وإيطاليا حول الربط الكهربائي.. فيديو

أجرت الإعلامية خلود زهران، مقدمة برنامج "من العاصمة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، لقاءً مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجدد، من داخل الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

قال وزير الكهرباء والطاقة المتجدد: "نهتم باستثمارات القطاع الخاص في مجال الكهرباء".

وأضاف: "وقعنا مذكرات تفاهم لمشروعات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة تجعل من مصر مركزا مميزا في العالم وداخل المنطقة، ومباحثات تتم بين مصر واليونان وإيطاليا حول الربط الكهربائي".

واسترسل: "تصميم مباني العاصمة الإدارية قائم على أسلوب علمي ودرجة عالية من الكفاءة.. الانتقال للعاصمة الإدارية سهل من عملية التواصل بين كل الوزارات".