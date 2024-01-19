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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أعلنوا مفاجأة.. الحوثيون: لا ننوي توسيع الهجمات في البحر الأحمر

صدى البلد

أعلن الحوثيون في اليمن، أنهم ليس لديهم خطط لتوسيع هجماتهم على الشحن في البحر الأحمر، وما حوله، بما يتجاوز أهدافهم الحالية المتمثلة في حصار إسرائيل، والرد على الغارات الجوية التي تشنها الولايات المتحدة وبريطانيا.

جاء ذلك، وفقا لما صرح به المتحدث باسم الحوثيين، محمد عبد السلام، وهو أيضًا كبير المفاوضين في محادثات السلام الجارية بشأن الحرب الأهلية اليمنية المستمرة منذ عقد من الزمن.  

وشدد عبد السلام، في محادثة مع “رويترز”، على أن قواعد الاشتباك التي فرضها الحوثيون، تهدف إلى الضغط على إسرائيل فقط دون التسبب في إراقة دماء أو خسائر مادية كبيرة.

ويشن الحوثيون، المتحالفون مع إيران ويسيطرون على أجزاء كبيرة من اليمن، هجمات، على السفن عند مصب البحر الأحمر منذ أكتوبر، وكان دافعهم؛ هو التعبير عن التضامن مع الفلسطينيين من خلال استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل. 

وأوضح عبد السلام أن الإجراءات الأولية استهدفت السفن الإسرائيلية دون التسبب في أضرار جسيمة، وفي المقام الأول عرقلة مرورها.

ومع ذلك، مع تدخل الولايات المتحدة وبريطانيا وتصعيد الموقف بضربات جوية على أهداف الحوثيين، أشار عبد السلام إلى أن اليمن سيرد وفقًا لذلك.

ودفعت الهجمات، شركات الشحن الدولية، إلى إعادة توجيه التجارة بين أوروبا وآسيا حول إفريقيا، مما أدى إلى زيادة الوقت والتكاليف.

وجدد عبدالسلام التأكيد على أن جماعة الحوثيين تعمل على عدم التصعيد، لكنه أكد أن القرار في النهاية يقع على عاتق الأميركيين، طالما استمروا في هجماتهم. 

وأشار إلى أن اليمن يركز على الرد والثبات على موقفه بمنع السفن الإسرائيلية من الوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومع تطور الوضع في منطقة البحر الأحمر، يراقب المجتمع الدولي عن كثب التطورات والتداعيات المحتملة على طرق الشحن العالمية والاستقرار الإقليمي.

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