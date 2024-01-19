حياة أو موت.. أحمد موسى: فوز المنتخب على كاب فيردي يحسم التأهل

وجه الإعلامي أحمد موسى، رسالة إلى لاعبي منتخب مصر، وهي أن الجميع يدعمهم في مشوارهم الإفريقي، وأن مباراة يوم الإثنين المقبل، أمام كاب فيردي، في ختام دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية «حياة أو موت».

وكتب أحمد موسى، عبر منصة “X”: “منتخب الرأس الأخضر يتأهل رسميا، ويتصدر مجموعة مصر برصيد 6 نقاط، بعد تقدمه بثلاثية على موزمبيق… الصعود لدور الـ16 في أقدام رجال المنتخب الوطني.. نفوز على الرأس الأخضر؛ نضمن 5 نقاط والمركز الثاني.. لا كلام آخر.. ولا مكان للمبررات.. الروح والعزيمة والرجولة فقط في مباراة الإثنين المقبل”.

وتعادل منتخب مصر في مباراته أمام غانا ليصبح رصيده نقطتين من تعادلين مع موزمبيق وغانا في اول جولتين.