أول رد فعل من الخطيب بعد تتويج الأهلي أفضل نادٍ بالشرق الأوسط

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الاهلي على توجيه الشكر إلى دولة الإمارات العربية الشقيقة ومؤسسة «جلوب سوكر» وإلى كل أساطير كرة القدم من لاعبين حاليين ونجوم سابقين ومسئولين في كل أنحاء العالم، خلال حضوره حفل «جلوب سوكر»، الذي أقيم مساء اليوم في دبي، وتسلم جائزة الأهلي أفضل نادٍ في الشرق الأوسط.
وأكد الخطيب في كلمته خلال الحفل على اعتزازه وتقديره الكامل لكل من صوت لصالح النادي، ومنحه حقه في الفوز بجائزة الأفضل في الشرق الأوسط، وقام بإهداء الجائزة إلى جماهير الأهلي التي تعد السند الدائم ومصدر القوة، والحافز على الاستمرار في تحقيق المزيد من النجاحات.
كما حرص الخطيب على إهداء الجائزة إلى العامري فاروق نائب رئيس النادي، الذي يمر بمحنة صحية، متمنيًا له الشفاء العاجل.