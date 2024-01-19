القبض على شخص في جريمة أخلاقية بـ مكة



ذكرت وسائل إعلام سعودية؛ أن دوريات الأمن بمنطقة مكة المكرمة القت القبض على شخص لتحرشه بآخر في محتوى مرئي، مخالفًا بذلك نظام مكافحة جريمة التحرش، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

وكانت شرطة المدينة المنورة في وقت سابق القت القبض على 4 مقيمين من الجنسية اليمنية لتحرشهم بآخر.

وفي بيان مقتضب لها؛ فقد ذكرت الشرطة أن المقيمين ظهروا في محتوى مرئي متداول يتحرشون بشخص في محل تجاري.

وأكدت أنه جرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم للنيابة العامة.

وكانت وزارة الداخلية السعودية ضبط (17376) مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة خلال أسبوع.

كما بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود الي داخل المملكة بطريقة غير نظامية 722.

فيما بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إل خارج المملكة بطريقة غير نظامية 74.

كما تم ترحيل 8292 مخالفًا خارج المملكة.

وحذرت الداخلية السعودية كل من يسهل دخول المخالفين الي المملكة بالسجن 15 عاما.