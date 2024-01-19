أمم آسيا.. مدرب العراق يشيد بالفوز على اليابان ويأمل بمواصلة النتائج الجيدة

أعرب الإسباني خيسوس كاساس مدرب المنتخب العراقي عن سعادته بتحقيق الفوز على اليابان بهدفين مقابل هدف، اليوم، على ملعب المدينة التعليمية في الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الرابعة من نهائيات كأس آسيا لكرة القدم قطر 2023.

وعبر المدرب في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، عن فخره بلاعبي المنتخب لما قدموه في هذه المباراة التي حقق فيها فوزا مهما أمام اليابان، قائلا "علينا الاحتفال قليلا بعدما اسعدنا الجماهير، ومتابعة مشوارنا في البطولة بجهد أكبر، نحن سعداء بهذه النتيجة وعلينا التفكير في المواجهة المقبلة والأخيرة بدور المجموعات أمام فيتنام".

وأضاف المدرب أن المنتخب العراقي يخوض بطولة قوية وصعبة، مشيرا إلى أن منتخبات اليابان وكوريا الجنوبية وايران وأستراليا هي المنتخبات المرشحة للتتويج بهذه البطولة ورغم هذه النتيجة لم يتغير شيء لأن المنتخب الياباني يملك لاعبين مميزين يلعبون في أفضل الأندية الأوروبية.

وثمن كاساس المستوى الذي ظهر به اللاعب العراقي أيمن حسين في المباراة، مشيرا إلى أنه "لاعب مميز وقوي وسريع استطاع استغلال الفرص أمام المرمى، كما بذل بقية اللاعبين مجهودا كبيرا وقاموا بأدوار مهمة في هذه المباراة الكبيرة والصعبة".

ودعا المنتخب إلى التركيز في كل مباراة على حدة وبذل أقصى جهد ممكن لتحقيق هدف الفريق والحصول على الانتصارات والمشوار مازال أمامنا وينتظرنا عمل كبير.