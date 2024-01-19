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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تشارك في افتتاح أعمال قمة حركة عدم الانحياز بدورتها الـ19

ارشيفي
ارشيفي

شارك نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، في افتتاح أعمال قمة حركة عدم الانحياز في دورتها الـ19 على مستوى القادة، وذلك في العاصمة الأوغندية كامبالا وذلك نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. 

وتناقش قمةُ عدم الانحياز إيجادَ الحلول الفاعلة لأبرز التحديات السياسية والاقتصادية حول العالم، بالإضافة إلى بحث التعاون المتعدّد الأطراف بما يعزّز الأمن والسلم الدوليين. 

وحضر إلى جانبه مندوبُ المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوغندا جمال المدني، ومدير عام مكتب نائب وزير الخارجية مطشر العنزي.

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