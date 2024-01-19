المنتخب الأولمبي يختتم استعداداته لـ ودية العراق

اختتم المنتخب الأولمبي تدريباته اليوم، استعدادا للقاء العراق وديا غدا السبت، الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، فى ثاني مبارياته بمعسكره في الإمارات، والذى يأتي ضمن برنامج إعداده للمشاركة فى نهائيات أولمبياد باريس 2024.

جاء التدريب الذى قاده البرازيلي ميكالي، خفيفا، وشهد مراجعة بعض الجمل الخططية والتوجيهات الفنية من المدرب.

وتابع التدريب كاملا، محمد بركات عضو مجلس الإدارة والمشرف على المنتخب، وسط روح عالية من اللاعبين.

ويتطلع ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي لتحقيق أقصى استفادة فنية من سلسلة المباريات الودية التي بدأها المنتخب بالتعادل السلبي مع قطر بملعب الشهامة.

كما يحرص ميكالي على منح اللاعبين جمل خططية تساعدهم على تنفيذ فكره والارتقاء بالمستوى الفني للاعبين بشكل عام .