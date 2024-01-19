صدمة للجمهور| مدة غياب صلاح عن المنتخب.. وهذا موعد مباراة الرأس الأخضر

كشف أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، عن مدة غياب محمد صلاح قائد المنتخب الوطني عن مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة المقبلة.

منتخب مصر

مدة غياب صلاح عن المنتخب

تعرض محمد صلاح للإصابة في مواجهة غانا التي أقيمت أمس في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وخرج في الشوط الأول.

وقال ميدو، في برنامجه عبر فضائية المحور: "إصابة محمد صلاح بالفعل جعلت هناك نوع من الحزن عند الجميع، خاصة وأنه من اللاعبين المؤثرين في صفوف المنتخب".

وأضاف مدو: "إصابة صلاح عبارة عن شد في العضلة الخلفية، ولو كنت ساحرًا سيغيب لمدة 10 أيام كحد أدنى، ودي ضربة قوية للمنتخب طبعا".

نتيجة مباراة مصر وغانا

تعادل منتخب مصر، أمس، مع غانا، بهدفين لكل منهما، في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية، ورفع المنتخب رصيده إلى نقطتين في المركز الثاني.

أهداف مباراة مصر وغانا

بدأ مارثون الأهداف في الدقيقة 45، عندما سجل محمد قدوس الهدف الأول لمصلحة غانا في مرمى مصر، وفي الدقيقة 69، سجل عمر مرموش هدف التعادل لمصلحة منتخب مصر بعد خطأ من إيناكي ويليامز، ثم سجل محمد قدوس الهدف الثاني لـ منتخب غانا في الدقيقة 71 من عمر المباراة، وفي الدقيقة 74، سجل مصطفى محمد هدف التعادل مُجددًا لـ منتخب مصر.

منتخب مصر

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر، نظيره كاب فيردي، في تمام الساعة العاشرة مساء الإثنين المقبل، على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي بأبيدجان بكوت ديفوار.

ترتيب مجموعة مصر في أمم أفريقيا

1- منتخب الرأس الأخضر.. 6 نقاط.

2- منتخب مصر.. نقطتان.

3- منتخب غانا.. نقطة وحيدة.

4- منتخب موزمبيق.. نقطة وحيدة.