عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

صدمة للجمهور| مدة غياب صلاح عن المنتخب.. وهذا موعد مباراة الرأس الأخضر

محمد صلاح
محمد صلاح

كشف أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، عن مدة غياب محمد صلاح قائد المنتخب الوطني عن مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة المقبلة.

منتخب مصر 

مدة غياب صلاح عن المنتخب

تعرض محمد صلاح للإصابة في مواجهة غانا التي أقيمت أمس في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وخرج في الشوط الأول.

وقال ميدو، في برنامجه عبر فضائية المحور: "إصابة محمد صلاح بالفعل جعلت هناك نوع من الحزن عند الجميع، خاصة وأنه من اللاعبين المؤثرين في صفوف المنتخب".

وأضاف مدو: "إصابة صلاح عبارة عن شد في العضلة الخلفية، ولو كنت ساحرًا سيغيب لمدة 10 أيام كحد أدنى، ودي ضربة قوية للمنتخب طبعا".

شركتا أمريكان ودلتا إيرلاينز تمددان تعليق رحلاتهما إلى تل أبيب

رضا عبد العال يوجه رسالة تحذير لمجلس إدارة نادي الزمالك

نتيجة مباراة مصر وغانا

تعادل منتخب مصر، أمس، مع غانا، بهدفين لكل منهما، في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية، ورفع المنتخب رصيده إلى نقطتين في المركز الثاني.

أهداف مباراة مصر وغانا

بدأ مارثون الأهداف في الدقيقة 45، عندما سجل محمد قدوس الهدف الأول لمصلحة غانا في مرمى مصر، وفي الدقيقة 69، سجل عمر مرموش هدف التعادل لمصلحة منتخب مصر بعد خطأ من إيناكي ويليامز، ثم سجل محمد قدوس الهدف الثاني لـ منتخب غانا في الدقيقة 71 من عمر المباراة، وفي الدقيقة 74، سجل مصطفى محمد هدف التعادل مُجددًا لـ منتخب مصر.

منتخب مصر 

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر، نظيره كاب فيردي، في تمام الساعة العاشرة مساء الإثنين المقبل، على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي بأبيدجان بكوت ديفوار.

ترتيب مجموعة مصر في أمم أفريقيا

1- منتخب الرأس الأخضر.. 6 نقاط.

2- منتخب مصر.. نقطتان.

3- منتخب غانا.. نقطة وحيدة.

4- منتخب موزمبيق.. نقطة وحيدة.

مدة غياب صلاح عن المنتخب صلاح احمد حسام ميدو نتيجة مباراة مصر وغانا أهداف مباراة مصر وغانا أمم أفريقيا ترتيب مجموعة مصر في أمم أفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التورتة السبب... مفاجأة غير متوقعة في طلاق ياسمين عبد العزيز من أحمد العوضي

لأول مرة في تاريخه .. الذهب يصل إلى 4000 جنيه | إيه الحكاية؟

الأرصاد: موجة أمطار شديدة قادمة تستمر 48 ساعة

صدمة .. مدة غياب محمد صلاح وموقفه من مباراة كاب فيردي القادمة

سيعود للأهلي.. نجم بيراميدز يفجر مفاجأة مدوية عن مصير رمضان صبحي

زيزو في الأهلي .. ضحك هستيري من سيد عبد الحفيظ على الهواء

هدية من الداخلية للمواطنين لمواجهة ارتفاع أسعار السلع.. تعرف عليها

صفقة جديدة... الزمالك يقترب من ضم لاعب الأهلي السابق

موضوعات متعلقة

إيهاب الكومي عن سداسية جيبوتي : نجحنا في فك عقدة المنتخبات الضعيفة

محمد صلاح: غياب الجماهير عن مباريات المنتخب “محزن”

الحضري يتجاهل منتخب مصر ويحتفل بفوز سوريا على كوريا الشمالية

شاهد| منتخب مصر يكتسح جيبوتي بسداسية في تصفيات المونديال

محمد صلاح ومرموش ومصطفي محمد ينضمون إلى معسكر منتخب مصر

اتحاد الكرة يعلن موعد انضمام محمد صلاح إلى معسكر منتخب مصر

وليد صلاح الدين: فشل المنتخب في التأهل لكأس العالم "تهريج"

ابتعاد صلاح ومرموش ..نجم الأهلي السابق: أخشى على المنتخب في تصفيات كأس العالم

ترشيحاتنا

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية التيرم الثاني.. المصاريف

مانشستر سيتي الأفضل في عام 2023 بجلوب سوكر

رموه للكلاب| تفاصيل صادمة في جريمة الزوجة والعشيق بمدينة بدر.. ماذا فعلا ليلة رأس السنة؟

جائزة خاصة لرونالدو| جوارديولا يحصد لقب أفضل مدرب في العالم بجلوب سوكر

جيش الاحتلال الإسرائيلي ينهي حياة أمريكي الجنسية في الضفة الغربية

اعتراف خطير من رونالدو عن الدوري السعودي ومانشستر سيتي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدمة للجمهور| مدة غياب صلاح عن المنتخب.. وهذا موعد مباراة الرأس الأخضر

طريقة عمل كريم كراميل كريمي.. أحلى من الجاهز

ناقد موضة يعلق على ملابس رجوة زوجة ولي العهد الأردني في سنغافورة

طرق الوقاية من تجاعيد اليد نهائيا

فيديو

لسبب غريب .. القبض على مزارع أنهى حياة كلب شنقا | فيديوجراف

صدمة.. هل انتهى مشوار محمد صلاح مع منتخب مصر في أمم أفريقيا؟

انتبهوا.. حدث غريب يرعب العالم.. توقعات ليلى عبد اللطيف في 2024.. فيديوجراف

الله على الجمال.. أعلى مصلى معلّق في العالم يطل على الكعبة.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ