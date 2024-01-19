اعتراف خطير من رونالدو عن الدوري السعودي ومانشستر سيتي

أعرب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، عن استمتاعه بمشاهدة فريق مانشستر سيتي، مشددا على أن الفريق السماوي كان يستحق الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، قبل عامين.

وقال كريستيانو، خلال حفل جوائز دبي جلوب سوكر: "مانشستر سيتي قام بعمل ممتاز، أهنئهم على موسمهم، اللاعبون والمدرب، كانوا رائعين".

وأضاف: "أخيرا فازوا بلقب دوري أبطال أوروبا، بالتأكيد كانوا يستحقوا ذلك قبل عامين، أنا أستمتع برؤيتهم يلعبون.. السيتي لديهم الفرصة للفوز بلقب دوري الأبطال مجددا".

وحول المرشحين للفوز بلقب التشامبيونزليج، علق كريستيانو: "مان سيتي، وريال مدريد، وبايرن ميونخ".

وواصل “الدون” كلمته: "أشعر بالسعادة في النصر، إنها خطوة رائعة، الدوري السعودي في تقدم، سيستغرق الأمر وقتا، لكن خطوة بخطوة سيذهبون لمستوى القمة".

وأكمل: "أعتقد أن الدوري السعودي سيكون من بين أفضل 3 دوريات في العالم، الناس في السعودية سيكونوا فخورين".

واستطرد: "الدوري السعودي ليس أسوأ من الفرنسي، بل في السعودية لديهم تنافسية أكبر من الفرنسي، يمكنني قول ذلك بعد أن قضيت عاما هناك، نحن أفضل من الدوري الفرنسي بالوقت الحالي".

كان السيتي قد توج بلقب التشامبيونزليج لأول مرة في الموسم الماضي، بعد الفوز على إنتر ميلان في المباراة النهائية بنتيجة (1-0).