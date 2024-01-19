أمستردام تستدعي سفيرها لدى إيران وسط مزاعم عن مقتـل طفل هولندي بالعراق

استدعت هولندا سفيرها من إيران بعد مزاعم عن مقتل طفل هولندي في الهجمات الإيرانية على أربيل بالعراق، وذلك وفقا لتصريح لوزير الخارجية الهولندي لـ"رويترز".

أعرب وزير الخارجية الهولندي، عن قلقه إزاء وفاة طفل هولندي عمره أقل من عام، خلال هجمات إيران على أربيل.

وتزعم الحكومة الإيرانية، أن هذه التصرفات، كانت دفاعًا عن النفس، ردًا على حادث تفجير في كرمان أدى إلى مقتل 100 إيراني.

وردا على الحادث الذي تعرض له الطفل الهولندي؛ قررت هولندا استدعاء سفيرها من إيران، مؤكدة هذه الخطوة الدبلوماسية بسبب خطورة الوضع، والتزام الحكومة الهولندية بمعالجة الخسائر في أرواح المدنيين.