وزير الدفاع البريطاني: المملكة المتحدة تبحث سبل إيصال المزيد من المساعدات لغزة

أعلن وزير الدفاع البريطاني، جرانت شابس، أن المملكة المتحدة تعمل بنشاط على استكشاف وسائل بديلة لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة، وذلك وفقا لما نشرته “سكاي نيوز” البريطانية، نقلا عن الوزير.

وكشف شابس، أن المملكة المتحدة تدرس خيارات مختلفة لنقل مساعدات إضافية من قبرص إلى غزة. ومن بين الاحتمالات التي يجري استكشافها؛ تفريغ المساعدات في إسرائيل، والسماح لها بدخول القطاع الفلسطيني عبر معبر كرم أبو سالم الحدودي، والهدف؛ هو الإسراع بإيصال كميات كبيرة من المساعدات لسكان غزة.

وشدد الوزير على أن مثل هذه الطرق البديلة ستتطلب بذل جهود تنظيمية كبيرة؛ لضمان توصيل المساعدات بكفاءة وفي الوقت المناسب.

وأدلى شابس بهذه التصريحات، عقب مناقشات مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، مما يشير إلى التزام المملكة المتحدة باستكشاف حلول مبتكرة لتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة في غزة، وبما أن الوضع في المنطقة لا يزال معقدا، فإن الجهود الدولية جارية لتقديم المساعدة الحاسمة للمتضررين من الصراع المستمر في غزة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، سلمت سفينة البحرية الملكية البريطانية “لايم باي” 96 طنا من بطانيات التدفئة والخيام والأدوية من قبرص إلى بورسعيد المصرية حيث ستدخل غزة عبر معبر رفح.

وكان التسليم جزءًا من مبادرة قبرصية للإمداد المستمر بكميات كبيرة من المساعدات بشكل مباشر إلى غزة من الدولة الجزيرة الواقعة في البحر الأبيض المتوسط، والتي تبعد حوالي 240 ميلاً.