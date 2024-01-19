جيش الاحتلال الإسرائيلي ينهي حياة أمريكي الجنسية في الضفة الغربية

كشف مسئولون فلسطينيون اليوم الجمعة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قتل فتى فلسطينيا يحمل الجنسية الأمريكية في الضفة الغربية.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، إن جيش الاحتلال لم يرد على الفور على طلب للتعليق.

وصرح عم الصبي لوكالة رويترز إن توفيق عجاق المولود في الولايات المتحدة كان يبلغ من العمر 17 عاما، مضيفا أن الحادث وقع خلال اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي شملت رشق الفلسطينيين بالحجارة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" إن الشاب استشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي، قرب بلدة المزرعة الشرقية، شرق مدينة رام الله.

وأوضحت "وفا" نقلا عن مصادر طبية في مجمع فلسطين الطبي، أن عجاق أصيب برصاصة في رأسه، يذكر أن الشهيد الطفل يحمل الجنسية الأمريكية، وكان قد عاد إلى فلسطين قبل عام ونصف، ليستقر في المزرعة الشرقية.