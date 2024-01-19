اتصال هاتفي بين رئيس أوكرانيا وزعيم عربي.. ماذا دار بينهما؟

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الامارات اليوم اتصالاً هاتفياً من فلوديمير زيلينسكي رئيس جمهورية أوكرانيا.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية وام؛ فقد أعرب رئيس أوكرانيا عن شكره وتقديره إلى رئيس الإمارات لنجاح جهود الوساطة التي بذلتها دولة الإمارات مؤخراً ونتج عنها إحدى أكبر عمليات تبادل للأسرى بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا منذ بداية الأزمة.

كما بحث الجانبان خلال الاتصال مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها إضافة إلى مستجدات الأزمة الأوكرانية وعددٍ من القضايا محل الاهتمام المشترك.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الاتصال موقف دولة الإمارات الداعي إلى الحوار لإيجاد حلول دبلوماسية للأزمة الأوكرانية، مشدداً على حرص الدولة على دعم جميع المبادرات التي من شأنها التخفيف من التداعيات الإنسانية الناجمة عن الأزمة.

من جانبه أعرب الرئيس الأوكراني عن جزيل شكره وتقديره إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للدعم الإنساني المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات إلى الشعب الأوكراني.