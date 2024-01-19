كأس الأمم الإفريقية لليد.. منتخب مصر يهزم الكونغو برازافيل ويتأهل لربع النهائي

فاز منتخب مصر لكرة اليد على الكونغو برازافيل بنتيجة 34-19 في المباراة التي أقيمت بينهما بالصالة المغطاة الرئيسية على استاد القاهرة في الجولة الثانية للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية .

شهدت المباراة استحواذ منتخب مصر على أحداثها نتيجة الخبرات الكبيرة التي يمتلكها لاعبو الفراعنة وعلى رأسهم علي زين ومحمد ممدوح هاشم وإبراهيم المصري فضلا عن تألق الحارس محمد علي ومحسن رمضان وأكرم يسري وأحمد عادل وأحمد خيري ومهاب سعيد ومازن رضا و أحمد سيسا .

وبهذه النتيجة يرفع منتخب مصر رصيده إلى 4 نقاط بعد تحقيق فوزين متتاليين، ويضمن تأهله إلى الدور ربع النهائي من بطولة الأمم الإفريقية.

كان منتخب مصر حقق الفوز في الجولة الأولى على حساب نظيره الغيني .

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية لليد والتي تضم كل من الكاميرون وغينيا والكونغو برازافيل.

وتضم قائمة منتخب مصر لكرة اليد في هذه البطولة 20 لاعبا، وهم:

حراسة المرمى: كريم هنداوي – محمد علي – محمد عصام الطيار

الجناح الأيسر: أحمد هشام “سيسا” – مازن رضا

الجناح الأيمن: محمد سند – أكرم يسري

الظهير الأيسر: علي زين – عبد الرحمن فيصل – حسن وليد قداح

صانع اللعب: يحيى الدرع – سيف الدرع – أحمد خيري

الظهير الأيمن: يحيى خالد – محسن رمضان – مهاب سعيد

الدائرة: محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – أحمد عادل – خالد وليد

جدير بالذكر أن منتخبنا الوطني هو حامل لقب البطولتين الماضيتين في نسختي 2020 و2022 على حساب كلا من تونس والرأس الأخضر على الترتيب.

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