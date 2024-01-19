الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على أفراد مرتبطين بتمويل حماس

اتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات بفرض عقوبات على ستة أفراد مرتبطين بتمويل حركة حماس الفلسطينية. تعد هذه الخطوة جزءًا من إطار عقوبات أوسع نطاقًا للاتحاد الأوروبي يستهدف الأفراد أو الكيانات التابعين لحماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني.

من بين الأفراد الخاضعين للعقوبات الذين حددهم المجلس الأوروبي؛ عبد الباسط حمزة الحسن محمد خير – مقيم بالسودان، ونبيل شومان – صاحب شركة شومان لصرافة العملات، وخالد شوما، و رضا علي خميس - أحد كبار ممولي حماس، وموسى دودين – ناشط بارز في حماس، وأيمن أحمد الدويك – مقيم بالجزائر.

شدد منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان له على الالتزام باتخاذ إجراءات حاسمة ضد أولئك الذين يدعمون حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني. ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى معالجة تداعيات هجمات 7 أكتوبر، مشيراً إلى أن الإسرائيليين والفلسطينيين يستحقون العيش في سلام عادل ودائم وآمن.

تشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر التأشيرات، مما يمثل خطوة مهمة في جهود الاتحاد الأوروبي للرد على أحداث 7 أكتوبر. وتعكس هذه الخطوة موقف الاتحاد الأوروبي بشأن دعم إسرائيل.