حسام موافي: ثلث الأمراض التي نعاني منها سببها موضوع نفسي

وجه الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة في كلية الطب قصر العيني، رسالة إلى طالب في كلية الطب البشري، يخاف من دخول المشرحة ورؤية الدماء.

وقال حسام موافي خلال برنامجه «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، للطالب بكلية الطب، جاء نصها: "أنت مريض نفسي، لازم تروح لطبيب عشان تتعالج، كلنا في كلية الطب بنخاف من أول يوم لينا في المشرحة".

وواصل موافى نصيحته للطالب: "استمرار خوفك ده، لازم تتعالج نفسيا، لأن في مئات الطلاب بيتمنوا يكونوا مكانك".

الأمراض النفسية

وأوضح حسام موافي، أن هناك أزمة مع المصريين ناحية الأمراض النفسية، حيث أن الكثير من الأشخاص يرفضون العلاج نفسيا.

وأكد الدكتور موافي، أن ثلث الأمراض التي نعاني منها، سببها موضوع نفسي، والمرض النفسي ليس عيبا".