عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسام موافي: ثلث الأمراض التي نعاني منها سببها موضوع نفسي

الدكتور حسام موافى
الدكتور حسام موافى

وجه الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة في كلية الطب قصر العيني، رسالة إلى طالب في كلية الطب البشري، يخاف من دخول المشرحة ورؤية الدماء. 

وقال حسام موافي خلال برنامجه «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، للطالب بكلية الطب، جاء نصها: "أنت مريض نفسي، لازم تروح لطبيب عشان تتعالج، كلنا في كلية الطب بنخاف من أول يوم لينا في المشرحة".

وواصل موافى نصيحته للطالب: "استمرار خوفك ده، لازم تتعالج نفسيا، لأن في مئات الطلاب بيتمنوا يكونوا مكانك".

الأمراض النفسية

وأوضح حسام موافي، أن هناك أزمة مع المصريين ناحية الأمراض النفسية، حيث أن الكثير من الأشخاص يرفضون العلاج نفسيا.

وأكد الدكتور موافي، أن ثلث الأمراض التي نعاني منها، سببها موضوع نفسي، والمرض النفسي ليس عيبا".

الامراض النفسية الحالات الحرجة الأمراض الدكتور حسام موافي المشرحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التورتة السبب... مفاجأة غير متوقعة في طلاق ياسمين عبد العزيز من أحمد العوضي

لأول مرة في تاريخه .. الذهب يصل إلى 4000 جنيه | إيه الحكاية؟

الأرصاد: موجة أمطار شديدة قادمة تستمر 48 ساعة

سيعود للأهلي.. نجم بيراميدز يفجر مفاجأة مدوية عن مصير رمضان صبحي

صدمة .. مدة غياب محمد صلاح وموقفه من مباراة كاب فيردي القادمة

زيزو في الأهلي .. ضحك هستيري من سيد عبد الحفيظ على الهواء

رموه للكلاب| تفاصيل صادمة في جريمة الزوجة والعشيق بمدينة بدر.. ماذا فعلا ليلة رأس السنة؟

هدية من الداخلية للمواطنين لمواجهة ارتفاع أسعار السلع.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

الأمم المتحدة: الجيش الإسرائيلي يحول دون زيادة المساعدات الإنسانية لشمال قطاع غزة

أفضل صفقة بالعالم.. أوكرانيا: أعطونا الأموال والأسلحة ونرسل جيشنا ضد روسيا

حسام موافي: المرض النفسي ليس له علاقة بالمستوى الاجتماعي

لتربية الأسود.. أوغندا تسعى للحصول على 2.6 مليون دولار

بسبب الأهلي | رسالة عاجلة من الخطيب لـ العامري فاروق

آرسنال يحسم موقفه في ضم كريم بنزيما من اتحاد جدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدمة للجمهور| مدة غياب صلاح عن المنتخب.. وهذا موعد مباراة الرأس الأخضر

طريقة عمل كريم كراميل كريمي.. أحلى من الجاهز

ناقد موضة يعلق على ملابس رجوة زوجة ولي العهد الأردني في سنغافورة

طرق الوقاية من تجاعيد اليد نهائيا

فيديو

لسبب غريب .. القبض على مزارع أنهى حياة كلب شنقا | فيديوجراف

صدمة.. هل انتهى مشوار محمد صلاح مع منتخب مصر في أمم أفريقيا؟

انتبهوا.. حدث غريب يرعب العالم.. توقعات ليلى عبد اللطيف في 2024.. فيديوجراف

الله على الجمال.. أعلى مصلى معلّق في العالم يطل على الكعبة.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ