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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لتربية الأسود.. أوغندا تسعى للحصول على 2.6 مليون دولار

صدى البلد

تسعى أوغندا للحصول على أكثر من 2.6 مليون دولار لتربية الأسود، مع تراجع أعدادها في البلاد.

وأشارت السلطات الأوغندية، إلى أن البلاد "تحتاج إلى 10 مليارات شلن "حوالي 2.6 مليون دولار" لبدء تربية الأسود، من خلال مركز تعليم الحياة البرية في أوغندا، حيث انخفض عدد الأسود في البلاد؛ بسبب الصراع بين الإنسان والحياة البرية، بسحب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية. 

وأوضحت السلطات الأوغندية أنه سيتم تربية الحيوانات في ثلاث حدائق وطنية وهي الملكة إليزابيث، وكيديبو، ومورشيسون فولز - حيث سيتم إنشاء جميع المرافق اللازمة.

وتشعر الدولة، الواقعة في شرق إفريقيا، بقلق بالغ إزاء تربية الحيوانات، وليس فقط الأسود، ولكن أيضًا الماعز.

ويعمل العلماء الأوغنديون حاليا على تطوير سلالة جديدة سريعة النمو من ماعز اللحم، من شأنها تحسين إنتاجية السلالات المحلية، التي غالبا ما تكون ذات أجسام صغيرة وتنمو ببطء.

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