باحث سياسى : طهران ليست راغبة في التصعيد مع أحد .. فيديو

أكد سعيد شاوردي، الكاتب والباحث السياسي، أن إيران ليس لديها أي رغبة في التصعيد مع أي طرف سواء في المنطقة أو حتى خارج المنطقة.

وأضاف، "شارودي"، اليوم الجمعة، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن التوتر والحروب والإرهاب دمرت المنطقة وأضرت كثيرًا بشعوبها، لذا فإن إيران تؤكد أنها تريد علاقات طيبة ومتينة مع كل دول المنطقة، خاصة الدول العربية، لا سيما بعد مجيء حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وأشار إلى أن السياسة المتبعة من قبل الحكومة الإيرانية تكون بإزالة التوتر مع دول المنطقة وجيران إيران وبناء علاقات متينة وودية وتعاون اقتصادي وحتى أمني وعسكري.

وأكد أن الارهاب دخل المنطقة منذ فترة، ورأينا ماذا حدث في العراق وسوريا، مشيرًا إلى أن إيران تعاني من هجمات إرهابية من قبل عناصر إرهابية تابعة لتنظيم داعش، وهذه التنظيمات تتخذ من دول الجوار مقرًا لها.