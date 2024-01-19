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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شيخ مشايخ قبائل جنوب سيناء: أرض الفيروز لم تشهد تنمية إلا في عهد السيسي

الشيخ إبراهيم سالم
الشيخ إبراهيم سالم

ثمن الشيخ إبراهيم سالم، شيخ مشايخ قبائل جنوب سيناء، جهود الدولة في تنمية أرض الفيروز "سيناء".

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مصدر ينفي إطلاق طائرة مسيّرة من سيناء على إيلات

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عبدالله جهامة: التنمية بسيناء وصلت لمناطق لم تطأها قدم منذ بدء الخليقة

وقال الشيخ إبراهيم سالم، شيخ مشايخ قبائل جنوب سيناء، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "التنمية الشاملة في سيناء لم تحدث إلا في الـ10 سنوات الماضية خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وأضاف الشيخ إبراهيم سالم، شيخ مشايخ قبائل جنوب سيناء،: "الرئيس السيسي مهتم بتطوير وتنمية وتعمير سيناء بأكملها، سواء بنية تحتية أو طرق أو كباري وأنفاق، فضلا عن مشروعات الربط الكهربائي".

وأشار الشيخ إبراهيم سالم، شيخ مشايخ قبائل جنوب سيناء، إلى أن: "سيناء شهدت طفرة عمرانية بكم هائل من مباني على أرض جنوب سيناء فضلا عن المدن الجديدة التي تم إنشائها، فضلا عن تطوير مدينة شرم الشيخ ونويبع، والموانئ".

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