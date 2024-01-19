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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصر والبحرين تحذران من توسع رقعة الصراع بالمنطقة وتداعياته

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد سامح شكري وزير الخارجية ونظيره البحريني عبد اللطيف الزياني اجتماعا  على هامش انعقاد قمة عدم الانحياز، في العاصمة الأوغندية كمبالا.

وبحسب وكالة الأنباء البحرينية؛ فقد حذر الوزيران من توسع رقعة الصراع بالمنطقة وتداعياته على السلم والأمن الإقليمي والدولي

وقال الزياني، خلال اللقاء: إن بلاده "تقدر أطر العلاقات الأخوية التي تجمع بين مصر والبحرين".

وأكد الزياني على الأهمية التي توليها بلاده لتنمية وتعزيز مختلف أوجه التعاون الثنائي بين البلدين.

وقال: إن "المنامة حريصة على تكثيف التشاور والتنسيق الثنائي إزاء القضايا محل الاهتمام المشترك سواء على الصعيد الثنائي لدفع مسار العلاقات لآفاق أرحب، أو في ما يتعلق بدفع جهود التهدئة لتعزيز ركائز السلم والأمن في المنطقة العربية".


من جانبه، اعرب سامح شكري عن اعتزاز مصر بعمق وتشعُّب مسار العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما اكد علي حرص القاهرة  على مواصلة العمل والتنسيق الثنائي، وضمن ذلك تحت مظلة العمل العربي المشترك، لما فيه خير ومصلحة شعوب المنطقة، وفي إطار الرئاسة البحرينية المقبلة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القادة، والترتيبات الجارية لانعقاد القمة القادمة في المنامة.


وأكدا الوزيران علي ضرورة مواصلة تكثيف التحركات على الصعيدين الإقليمي والدولي تجاه حتمية تحقيق وقف إطلاق النار، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل ومستدام.

كما شملت المباحثات التصعيد المستمر في المنطقة على خلفية الأوضاع في غزة، ومنها التطورات على الساحة اللبنانية، وفي العراق، وتهديدات أمن الملاحة في البحر الأحمر.
 

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