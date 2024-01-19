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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

عميد أصول الدين بالزقازيق : الإمام الجيلاني ينتسب لـ بيت النبوة 

البيومي
البيومي

قال الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي عميد كلية أصول الدين بالزقازيق، إن نشأة الإمام عبد القادر الجيلاني مرتبطة ببيت الصلاح الذي كان فيه والده وكان من وجهاء قومه وله قدم في العلم والرواية والصلاح، موضحا أن نشأته المحضن الأول له من خلال بيئته الصالحة وتلقى التربية الأولى من أم وأب صالحين في بيت كان يعرف بقراءة القران والعمل الاجتماعي والمناسبات الاجتماعية بالإضافة إلى الاهتمام بالعلم مع التربية.

وأضاف البيومي، خلال لقاء تلفزيوني أن الإمام عبد القادر الجيلاني ينتسب لبيت النبوة ومسيرته محفوفة بالانتساب لآل البيت النبوي، حيث أنه ينتسب للإمام الحسن ابن علي، قائلا: "ليس هناك بذرة أطهر من بذرة آل البيت ونجد علامات الطهر في سيرة ومسيرة الإمام عبد القادر الجيلاني".

وتابع: "الإمام عبد القادر الجيلاني كان عامل من عوامل التجديد الجماعي والمجتمع على مستوى أقطار العالم الإسلامي، وقبل تحصيل العلم كان هناك مرحلة الأدب والتأديب ويعقبها مرحل التعلم ومرحلة التعلم له لابد لهت من بيئة مهيأة لذلك واتجه عبد القادر الجيلاني صوب العلم في بلده جيلان ثم كانت الانطلاقة في رحلات الى بغداد".

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