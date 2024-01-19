لاعب برتغالي | فياريال يضم ثاني صفقاته الشتوية

أعلن نادي فياريال الإسباني عن التعاقد مع الدولي البرتغالي جونسالو جيديش على سبيل الإعارة لبقية الموسم من دون خيار الشراء.

وأصبح جونسالو جيديش ثاني صفقات فياريال الشتوية، بعد ضم المدافع إريك بايلي.

وانضم جيديش لفياريال بطلب شخصي من المدرب مارسيلينو جارسيا تورال، الذي تصادف معه في موسمين في فالنسيا.

وفسخ اللاعب عقده مع بنفيكا، الذي كان يلعب له على سبيل الإعارة من ناديه، وولفرهامبتون الإنجليزي.

وتم تسجيل اللاعب صاحب الـ 27 عاما في الليجا، وسيرتدي القميص رقم 9.

وكان اللاعب قد انضم اليوم الجمعة إلى فياريال، وبعد الخضوع للفحص الطبي، سينضم مساء اليوم للتدريبات، وقد يدخل غدا في قائمة الفريق للقاء مايوركا.