الحرب مع روسيا محتملة.. أميرال في الناتو يحذر

أصدر أميرال الناتو، روب باور، تحذيرا، بشأن الاحتمال الوشيك لحرب واسعة النطاق مع روسيا.

وشدد الأدميرال، في تصريح تحذيري نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية، على الحاجة إلى نهج شامل ومجهز، وحث الدول على فهم المشهد العالمي المتطور.

وقال الأدميرال “باور”: "يجب أن نفهم أننا الآن في عالم غير واضح بذاته، ولهذا السبب، يجب علينا الاستعداد للصراع مع روسيا، أنت بحاجة إلى نظام، وهذا يسمح لك بحشد الكثير من الناس إذا تعلق الأمر بالحرب، سواء حدثت أم لا".

ويأتي هذا التحذير، في وقت يتصاعد فيه التوتر والتعقيدات الجيوسياسية.

ويثير احتمال نشوب صراع مع روسيا، المخاوف بين الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، مما يؤكد الحاجة إلى نهج استباقي واستراتيجي للحفاظ على الأمن الإقليمي والعالمي.