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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هل يغير الرأس الأخضر خطته أمام منتخب مصر؟.. مدرب كاب فيردي يكشف

بوبيست مدرب منتخب
بوبيست مدرب منتخب كاب فيردي

أكَّد بوبيست، مدرب منتخب كاب فيردي "الرأس الأخضر"، فخره بلاعبي فريقه بعد الفوز على موزمبيق بنتيجة 3-0، اليوم الجمعة، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثانية في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وأصبح منتخب كاب فيردي، أول المتأهلين لدور الـ16 بالبطولة.

وقال بوبيستا، بعد المباراة: "فخور جدا بلاعبي فريقي. لقد طبقوا التعليمات بشكل مثالي. وما يجعلني أكثر فخرًا؛ هو سلوكهم على أرضية الملعب. عندما يفقد أحدهم الكرة؛ يلتقطها آخر. أحببت رؤية هذا التضامن. كان لاعبونا- حتى بعد الهدف الثالث- يريدون التسجيل. هذه هي الروح التنافسية التي أحبها".

وأكد: "لا نريد الدخول في الحسابات. إنه انتصار يفيدنا كثيرًا. خاصة من أجل الثقة. وبخصوص السؤال الشهير، هل سأغير التشكيلة أمام منتخب مصر؟؛ سنرى نقاط القوة، وسيكون لديكم إجابة أوضح بعد فترة".

وقال لاعب منتخب كاب فيردي، ريان مينيديز، الذي اختير رجل المباراة: "جماهيرنا دعمتنا طوال اللقاء. شعرنا أننا نلعب على أرضنا، وكنا عند حسن ظنهم بنا".

وأضاف مينيديز :"أردنا بأي ثمن تأكيد فوزنا أمام غانا، وقبل كل شيء، التأهل للدور التالي. نحن أول منتخب يتأهل لدور الـ16، إنه مصدر ارتياح كبير. لقد أكملنا للتو مهمتنا الأولى".

ويلتقي منتخب الرأس الأخضر، مع نظيره منتخب مصر، يوم الإثنين المقبل، على ملعب فيليكس هوفويت بويني.

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