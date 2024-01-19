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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المنتخب القطري لكرة اليد يتأهل لمونديال كرواتيا والدنمارك والنرويج 2025

منتخب قطر لليد
منتخب قطر لليد

تأهل المنتخب القطري لكرة اليد إلى بطولة العالم في كرواتيا والدنمارك والنرويج العام المقبل 2025، بعد فوزه اليوم على نظيره الإيراني بنتيجة 27 / 23 ضمن منافسات الدور الرئيسي للبطولة الآسيوية الحادية والعشرين للرجال لكرة اليد المقامة حاليا في البحرين.

رفع المنتخب القطري رصيده بهذا الفوز إلى 4 نقاط وضمن رسميا الصعود إلى الدور قبل النهائي بالإضافة إلى التأهل لبطولة العالم قبل مباراته الأخيرة في الدور الرئيسي أمام المنتخب الياباني بعد غد الأحد.

وكان المنتخب القطري فاز في مباراته الأولى بالدور الرئيسي أمس على المنتخب الإماراتي بنتيجة 25 / 21.

وكان المنتخب القطري تأهل إلى الدور الرئيسي بعد أن تصدر المجموعة الأولى في دور المجموعات بالعلامة الكاملة حيث حقق ثلاثة انتصارات على الصين تايبيه بنتيجة ( 33 / 26 )، وعلى عمان بنتيجة ( 28 / 18 )، وعلى الكويت بنتيجة ( 24 / 20 ).

ويتطلع المنتخب القطري لكرة اليد إلى الحفاظ على اللقب الآسيوي الذي أحرزه في النسخ الخمس الأخيرة أعوام 2014 و2016 و2018 و2020 و2022.

يشار إلى أن المنتخب الكوري الجنوبي ينفرد بالرقم القياسي في السجل الذهبي للبطولة الآسيوية للرجال لكرة اليد، بحصوله على تسعة ألقاب، يليه المنتخب القطري بخمسة ألقاب، ثم المنتخب الكويتي بأربعة ألقاب، والمنتخب الياباني بلقبين.

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