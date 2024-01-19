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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مليار جنيه مشتريات المستثمرين الأجانب بالبورصة الأسبوع الماضي

صدى البلد

سجل الأجانب صافي شراء من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي، بقيمة 999.4 مليون جنيه، كما سجل العرب صافي شراء بقيمة 148.5 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 90.7%، واستحوذ الأجانب على نسبة 3.3%، والعرب على 6%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 90.4% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 2.9%، وسجل العرب 6.6%.

وسجل الأجانب صافي شراء بالبورصة المصرية بقيمة 778.9 مليون جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافى شراء بنحو 536.2 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 5.19% ليغلق عند مستوى 26842.67 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى- ثالث أسبوع في شهر يناير- للأسبوع الثالث على التوالي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 6.37% ليغلق عند مستوى 6334.94 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 6.15% ليغلق عند مستوى 9000.96 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 5.68% ليغلق عند مستوى 32742.37 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.37% ليغلق عند مستوى 6826.47 نقطة.

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