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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يتفقد مشروعات تطوير منطقة الطابية

مشروع منطقة الطابية
مشروع منطقة الطابية بأسوان

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجولة ميدانية تفقد خلالها الأعمال الجارية بمشروع تطوير منطقة الطابية الأثرية التاريخية وذلك بمرافقة اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، والمهندس سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان ، فضلاً عن مسئولى الجهات التنفيذية.

شدد اللواء أشرف عطية على ضرورة الإسراع بوتيرة العمل، وتكثيف أعداد العمالة حتى يتسنى إنهاء هذا المشروع الحيوى بما يساهم فى تحقيق العوائد الإيجابية منه. 

 

اتحاد نقابات عمال أسوان يهنئ أشرف عطية بـ العيد القومى للمحافظة

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 منطقة الطابية

كلف المحافظ بأن يتم الإنتهاء من الأعمال الخاصة بالمسطحات الخضراء بشكل جمالى ومتناسق، توازياً مع تنفيذ الحدائق والأماكن الترفيهية المفتوحة للعائلات ، والمشايات والبرجولات والمظلات ، وقاعات المناسبات ، فضلاً عن اللاندسكيب لتتحول هذه المنطقة لواجهة حضارية مشرفة ، وتضاف لبانوراما التطوير والتجميل التى أصبحت تمتلكها عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية فى كل مكان. 

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