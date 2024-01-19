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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سرقوا مليون جنيه.. قرار عاجل ضد عصابة كمين الشرطة المزيف| خاص

أرشيفية
أرشيفية

أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية عصابة (كمين الشرطة المزيف) المكونة من 9 متهمين إلى محكمة الجنايات. 

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين سرقوا مبلغ مليون جنيه وهاتف ذكي وحافظة نقود للمجني عليا يوسف عبدالرحمن عبد الحافظ  وكان كله بالطريق العام حال حملهم أسلحة نارية ظاهرة كرها عن الأخير بأن عكفوا فيما بينهم على وضع مخططات محكمة لسرقة مال المواطنين، مدعين زورا أنهم من رجالات الشرطة المختصين: وإذ ما تخيروا المجني عليه حتى اداركوا عليه بالضرب وتعدي عليه أحدهم -دفعا- حينما اعترض سبيل دنو فعلهم فما كان من المجني عليه الا ان اذعن  لهم لهيئتهم التي كانوا  عليها، وتمكنوا بما مارسوه عليه من وسيلة لإحباط مقاومته والاستيلاء على المسروقات  من داخل سيارته التي ادعوا تفتيشها والفرار  بمركبة أعدوها سلفا لإتمام مشروعهم الإجرامي وذلك حال حمل خامسهم السلاح ناري .

كما انهم ادعوا زورا بأنهم من رجالات الشرطة وأجروا عملا من أعمالهم تفتيش سيارة المجني عليه سالف الذكر وصولا للاستيلاء علي مسروقاته. 

كما اشترك المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة مع باقي المتهمين في ارتكاب سرقة بالطريق العام حال حمل أسلحة نارية وبطريق الإكراه هي جريمتهم -محل الاتهام الأول- بأن أمدهم بنبأ حيازة المجني عليه سالف الذكر لمبالغ مالية.

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